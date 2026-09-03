Gabriel Elizondo, senador de Coahuila, presenta 17 propuestas

Un paquete de 17 propuestas legislativas enfocadas en seguridad, salud mental, educación, economía y desarrollo social fue presentado ante el Senado

Un paquete de 17 propuestas legislativas enfocadas en seguridad, salud mental, educación, economía y desarrollo social fue presentado ante el Senado de la República por el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez.

De esta agenda, el legislador llevó al Pleno sus primeras tres iniciativas, entre ellas la creación de un fondo federal para fortalecer a las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública.

La propuesta contempla recursos para profesionalización, mejores condiciones laborales, equipamiento, tecnología, investigación y prevención del delito.

El segundo planteamiento busca garantizar recursos específicos para la atención de problemas de salud mental como ansiedad, depresión, adicciones y conductas suicidas, particularmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Para ello, Elizondo Pérez propuso adicionar el artículo 72 quáter de la Ley General de Salud, con el objetivo de que los recursos destinados a este rubro sean identificables, transparentes y no disminuyan en términos reales.

La tercera iniciativa está dirigida a mujeres jóvenes que enfrentan un embarazo o maternidad mientras estudian, con medidas que permitan su permanencia, reincorporación y conclusión de sus estudios mediante esquemas de protección y flexibilidad académica.

“Hoy, muchas voces llegan conmigo a esta tribuna y se traducen en los primeros 17 instrumentos legislativos”, expresó el senador.

Elizondo Pérez señaló que las propuestas surgieron de recorridos y reuniones con habitantes de distintas regiones y municipios de Coahuila, y adelantó que continuará presentando el resto de los instrumentos que integran su agenda.

El legislador sostuvo que mantendrá como prioridades la seguridad pública, la salud, la educación y las condiciones de desarrollo de las familias, además de continuar el trabajo político y legislativo en coordinación con el Gobierno de Coahuila.