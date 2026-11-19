También destacó la importancia de mantener la coordinación entre las autoridades estatales, las Fuerzas Armadas y el Gobierno Federal,

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, planteó la necesidad de incrementar los recursos destinados a las policías estatales y municipales del país, al considerar que su fortalecimiento es fundamental para mejorar la prevención del delito y garantizar condiciones de seguridad para la población.

Durante una intervención en la tribuna del Senado de la República, realizada este miércoles 18 de noviembre, el legislador señaló que las corporaciones locales requieren mayor equipamiento, recursos y mecanismos de coordinación con las instituciones federales de seguridad.

Elizondo Pérez sostuvo que las condiciones de seguridad también influyen en la actividad económica, debido a que representan un factor para atraer inversiones, generar empleos y facilitar el desarrollo de las comunidades.

“Cuando hay seguridad, hay confianza, y cuando hay confianza, llegan las inversiones, se generan empleos y nuestras familias tienen más oportunidades para salir adelante”, expresó durante su participación.

Destaca inversión en seguridad anunciada para Coahuila

Como parte de su intervención, el senador mencionó la inversión de 772 millones de pesos anunciada recientemente por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de seguridad en Coahuila.

De acuerdo con la información presentada por el legislador, los recursos contemplan la incorporación de 171 patrullas y vehículos, equipamiento táctico y más de mil cámaras inteligentes destinadas a reforzar las labores de vigilancia y prevención del delito.

El senador señaló que estas acciones forman parte de una estrategia de fortalecimiento de las corporaciones de seguridad y consideró necesario que otras entidades cuenten con recursos suficientes para atender sus necesidades operativas.

Plantea reformas para fortalecer a las policías locales

También destacó la importancia de mantener la coordinación entre las autoridades estatales, las Fuerzas Armadas y el Gobierno Federal, particularmente en las acciones de vigilancia y combate a la delincuencia.

En ese sentido, planteó impulsar reformas que permitan mejorar las capacidades de las policías locales, aunque durante su intervención no se detalló una iniciativa legislativa específica ni el monto de recursos adicionales que buscaría destinarse a las corporaciones.

Elizondo Pérez insistió en que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad debe mantenerse entre las prioridades nacionales, tanto por su responsabilidad de proteger a la población como por su impacto en las actividades económicas.

El legislador reiteró su llamado a garantizar que las corporaciones estatales y municipales cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.