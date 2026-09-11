Gabriel Elizondo pide crear fondo federal para reforzar policías

La iniciativa forma parte de un paquete de 17 planteamientos legislativos e incluye mejores condiciones laborales para los elementos, además de más coordinación

Un fondo federal exclusivo para fortalecer a las policías locales forma parte de las propuestas que el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, presentó dentro de una agenda integrada por 17 iniciativas y puntos legislativos.

El planteamiento busca destinar recursos específicos al mejoramiento de las corporaciones estatales y municipales, al mismo tiempo que propone elevar las condiciones laborales de los elementos de seguridad.

Elizondo Pérez sostuvo que la recuperación de la paz en el país depende de una combinación de voluntad política, coordinación entre los distintos niveles de gobierno y una estrategia permanente en materia de seguridad.

“Tenemos claro que de la seguridad se desprenden muchas cosas: inversión, empleo, desarrollo y, sobre todo, la tranquilidad de nuestras familias”, señaló.

Como referencia, el senador destacó el modelo aplicado en Coahuila, entidad que, afirmó, se mantiene como la más segura del noreste y la segunda más segura del país.

También consideró que la seguridad no debe sostenerse únicamente en operativos o programas sociales, sino en corporaciones con mejores herramientas, mejores condiciones de trabajo y mayor capacidad de coordinación.

La propuesta del fondo federal se integra con otros temas de su agenda, entre ellos la creación de una Mesa Binacional México-Estados Unidos para atender el congestionamiento del cruce Piedras Negras–Eagle Pass y agilizar el intercambio comercial.

Además, impulsa mecanismos regionales de precios máximos para gasolinas de menos de 91 octanos, así como acciones relacionadas con competitividad, infraestructura fronteriza, atracción de inversiones y formación de talento.

Elizondo Pérez sostuvo que fortalecer a las policías locales puede repercutir no sólo en la seguridad pública, sino también en la capacidad de los estados para generar mejores condiciones de inversión y empleo.