Gabriel Elizondo ocupará senaduría; Riquelme regresará a Torreón

Riquelme podría asumir el control del Ayuntamiento de Torreón, luego del lamentable fallecimiento de Román Alberto Cepeda González

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El titular del programa Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, confirmó este miércoles que ocupará un lugar en el Senado como suplente de Miguel Ángel Riquelme, quien asumirá las riendas del Ayuntamiento de Torreón, luego del lamentable fallecimiento de Román Alberto Cepeda González.

“El senador Miguel Riquelme va por una asignación del partido (PRI) al Congreso, todo el proceso que se tiene que llevar para tomar el interinato de la alcaldía en Torreón, y soy su suplente a mucho orgullo, pero siempre por indicaciones de nuestro Gobernador”.

Entrevistado durante un evento en el que se entregó una techumbre para los patios de la Escuela Coahuila, Elizondo dijo que él está listo para trabajar desde donde lo mande el gobernador Manolo Jiménez.