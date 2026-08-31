Gabriel Elizondo lleva compromiso con las familias de Coahuila

Jorge Alberto Piñones, Elizondo Pérez recorrió los módulos de atención y saludó a las familias que acudieron para aprovechar los servicios y apoyos disponibles

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la importancia de mantener una presencia cercana en las colonias, barrios y ejidos, al participar en una edición más de la Brigada Mejora realizada en Saltillo.

Acompañado por el coordinador general de esta estrategia, Jorge Alberto Piñones, Elizondo Pérez recorrió los módulos de atención y saludó a las familias que acudieron para aprovechar los servicios y apoyos disponibles.

Brigada acerca programas y servicios a las familias

El senador señaló que este tipo de jornadas permiten acercar los programas y servicios a la ciudadanía, además de representar un apoyo para la economía familiar y, principalmente, una oportunidad para escuchar de manera directa las necesidades de la población.

“Nuestra responsabilidad no está solamente en el Senado; está también en las colonias, en los barrios y en los ejidos. Tenemos que estar cerca de nuestra gente, escucharla y entender qué está viviendo para poder llevar esas necesidades a la agenda legislativa y convertirlas en propuestas y soluciones”, expresó.

Continuarán jornadas en las regiones de Coahuila

Por su parte, Jorge Alberto Piñones aseguró que desde Mejora continuarán impulsando brigadas, mercados y programas en las diferentes regiones de Coahuila, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el senador Gabriel Elizondo y los distintos equipos de trabajo.

Finalmente, Elizondo Pérez reiteró que mantendrá el contacto permanente con la ciudadanía para conocer sus inquietudes y necesidades, con el objetivo de contribuir desde el Senado a la construcción de soluciones.