Gabriel Elizondo impulsa agenda con planteamientos de empresarios

El senador reportó reuniones con representantes de Canacintra, Coparmex y CMIC, además de propuestas relacionadas con empleo, energía e infraestructura

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, informó que durante octubre sostuvo reuniones con representantes de organismos empresariales y distintos sectores sociales para integrar planteamientos a su agenda legislativa, principalmente en materia de seguridad, empleo, energía, infraestructura, carretera y desarrollo económico.

Entre los encuentros reportados destacan los realizados con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la Región Laguna.

El legislador señaló que estas reuniones forman parte de su estrategia para identificar necesidades de los sectores productivos y trasladarlas al Senado de la República mediante iniciativas y puntos de acuerdo.

Durante el mismo periodo, Elizondo Pérez reportó recorridos por las cinco regiones de Coahuila, donde mantuvo contacto con habitantes de colonias, barrios y comunidades rurales, así como con médicos, jóvenes y representantes de organizaciones civiles.

Como parte de sus actividades de octubre, el senador también participó en eventos encabezados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, relacionados con obras de pavimentación, infraestructura hidráulica, mejoramiento de planteles educativos y programas de apoyo a familias y emprendedores.

En materia de participación juvenil, destacó la realización del programa Semillero Legislativo, en el que participaron más de 130 jóvenes interesados en el trabajo parlamentario, quienes presentaron propuestas para su análisis y eventual desarrollo como iniciativas de ley.

Elizondo Pérez sostuvo que continuará con los encuentros regionales y el diálogo con organizaciones empresariales y sociales para incorporar sus planteamientos al trabajo legislativo federal.