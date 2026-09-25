Gabriel Elizondo gestiona reunión para atender apagones en Laguna

El legislador explicó que el encuentro permitirá exponer de manera detallada la situación que enfrentan empresas y habitantes

El senador Gabriel Elizondo informó que gestiona una reunión en la Ciudad de México con representantes de las principales cámaras empresariales y autoridades del sector energético, con el objetivo de analizar los apagones que afectan a la región Laguna y buscar soluciones que eviten mayores pérdidas económicas.

El legislador explicó que el encuentro permitirá exponer de manera detallada la situación que enfrentan empresas y habitantes, además de identificar las zonas con mayores afectaciones. Señaló que la invitación estará abierta para que los representantes empresariales presenten directamente sus proyectos, necesidades y propuestas ante las autoridades correspondientes.

Entre los temas prioritarios se encuentra la construcción inconclusa de una planta de ciclo combinado ubicada en Durango, cuya operación, de acuerdo con el senador, también beneficiaría a una parte importante de Torreón y de la región Laguna.

Elizondo indicó que, antes de reunirse con otras instancias, establecerá contacto institucional con la Secretaría de Energía y posteriormente con la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de revisar las alternativas para mejorar el suministro eléctrico en la zona.

Asimismo, destacó la relación que existe entre el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y la titular de la CFE, por lo que confió en que este vínculo contribuya a encontrar una solución al problema. Aclaró que las gestiones se realizan con respeto y con el propósito de proteger a la población y fortalecer las condiciones para las empresas de la región.

El senador subrayó que los cortes de energía representan un riesgo para la actividad productiva, ya que pueden provocar interrupciones en los procesos industriales, daños en equipos y pérdidas económicas.

Por ello, consideró necesario atender la problemática de manera coordinada entre los gobiernos, la CFE y el sector empresarial, mediante acciones que permitan garantizar un suministro eléctrico más estable para la región Laguna.