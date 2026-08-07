Gabriel Elizondo destaca perfiles para 'Mejora Coahuila'

Añadió que la estrategia debe mantener la cercanía, la empatía y la capacidad de escuchar las necesidades de la población

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, respaldó los nuevos nombramientos realizados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y destacó la capacidad de Hugo Dávila Prado y Jorge Alberto Piñones Arsuaga para continuar con las acciones de desarrollo social y atención ciudadana en la entidad.

Elizondo Pérez felicitó a Dávila Prado por su designación como secretario de Desarrollo Regional de La Laguna y a Piñones Arsuaga por asumir la Coordinación General de Mejora Coahuila. Señaló que ambos perfiles permitirán mantener la coordinación y cercanía con la población mediante una estrategia basada en el trabajo territorial.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó este miércoles los nombramientos y explicó que los cambios forman parte del fortalecimiento de su administración. Dávila quedó al frente de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, mientras Piñones asumió la coordinación general de Mejora Coahuila.

Mejora Coahuila mantendrá trabajo territorial

Elizondo afirmó que Mejora Coahuila continuará con la dinámica de atención directa a las familias y sostuvo que el nuevo coordinador tiene la capacidad para dar continuidad a los programas y acciones impulsados por el Gobierno del Estado.

“Sé que será un gran equipo”, afirmó el senador, quien destacó la coordinación que, dijo, existe entre las diferentes áreas de la administración estatal. Añadió que la estrategia debe mantener la cercanía, la empatía y la capacidad de escuchar las necesidades de la población.

El legislador señaló que continuará trabajando desde el Senado de la República en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y su equipo, además de mantener presencia frecuente en Coahuila para atender las gestiones ciudadanas.

Gabriel Elizondo Pérez llegó al Senado después de que Miguel Ángel Riquelme Solís solicitó licencia para asumir la Presidencia Municipal de Torreón. Elizondo rindió protesta como senador el primero de julio y anteriormente se desempeñó como coordinador general de Mejora Coahuila.

El senador sostuvo que su incorporación al Poder Legislativo federal no significará un alejamiento de las actividades en territorio. Explicó que permanecerá en contacto con la población y con las autoridades estatales para dar seguimiento a las necesidades de los municipios.

Senador mantendrá coordinación con el Gobierno estatal

Elizondo también reconoció el trabajo de los medios de comunicación como parte de la comunicación de las necesidades ciudadanas. Señaló que los reporteros y periodistas mantienen presencia constante en colonias y comunidades, por lo que pueden transmitir gestiones de personas que no tienen contacto directo con las autoridades.

El congresista afirmó que desde el Senado buscará mantener una coordinación permanente con el Gobierno de Coahuila y contribuir a las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

También destacó los resultados que atribuyó al gobierno estatal en materia de seguridad, salud, combate a la pobreza y administración pública. Señaló que estos temas representan indicadores relevantes para conocer las condiciones en que se encuentra la población.

Elizondo encabezó Mejora Coahuila desde agosto de 2024, responsabilidad desde la cual coordinó programas y acciones de desarrollo social en el estado. Su salida de la coordinación ocurrió como consecuencia de su incorporación al Senado de la República.

Con los nuevos nombramientos emitidos desde Palacio de Gobierno, Mejora Coahuila queda bajo la conducción de Jorge Alberto Piñones Arsuaga, mientras que Hugo Dávila asumió la responsabilidad de conducir la agenda regional del Gobierno de Coahuila en La Laguna.

Elizondo afirmó que continuará trabajando desde el Senado en favor de Coahuila y reiteró que mantendrá la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, con su equipo de trabajo y con las estructuras territoriales para atender las necesidades planteadas por la ciudadanía.