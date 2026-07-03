Gabriel Elizondo asume como senador por Coahuila

Gabriel Elizondo Pérez rindió protesta este miércoles como senador de la República por Coahuila, luego de que Miguel Ángel Riquelme Solís solicitara licencia

Gabriel Elizondo Pérez rindió protesta este miércoles como senador de la República por Coahuila, luego de que Miguel Ángel Riquelme Solís solicitara licencia al cargo para asumir la Presidencia Municipal de Torreón.

Con este relevo, Elizondo Pérez se incorporó a la Cámara de Senadores para participar en los trabajos legislativos de la LXVI Legislatura, donde intervendrá en el análisis, discusión y aprobación de iniciativas de ley.

Tras asumir el cargo, el nuevo legislador afirmó que trabajará en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar una agenda enfocada en el desarrollo económico y social de Coahuila, además de gestionar acciones que atiendan las principales necesidades de la entidad.

Gabriel Elizondo llega al Senado después de desempeñarse como coordinador general de Mejora Coahuila, estrategia estatal desde la que encabezó programas de desarrollo social y participación ciudadana en las distintas regiones del estado.

Es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con experiencia tanto en el servicio público como en el sector agropecuario.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en los gobiernos municipal y estatal, entre ellos director del Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo, secretario particular del alcalde de la capital, procurador de Justicia Laboral, coordinador regional de Programas Sociales, subsecretario de Bienestar y Desarrollo Social y secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila.

Con su incorporación al Senado, Elizondo Pérez ocupará el escaño que correspondía a Miguel Ángel Riquelme Solís, quien solicitó licencia conforme al procedimiento legislativo para asumir la alcaldía de Torreón.