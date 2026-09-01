Fundación Oyervides amplía apoyos educativos en la región

De acuerdo con Oyervides Rodríguez, durante los últimos dos o tres años ha aumentado la cantidad de solicitudes recibidas por la Fundación

La Fundación Oyervides amplió este año el número de estudiantes beneficiados con apoyos educativos, ante el incremento en las solicitudes de familias de Monclova, Frontera y municipios de la Región Centro. Juan Gerardo Oyervides Rodríguez, presidente de la Fundación Oyervides, señaló que las condiciones económicas actuales han llevado a más padres de familia a buscar respaldo para cubrir los gastos escolares de sus hijos.

El presidente de la organización explicó que la difusión realizada por medios de comunicación permitió que más familias conocieran los programas disponibles. Posteriormente, padres de familia y estudiantes comenzaron a comunicarse mediante las redes sociales de la Fundación Oyervides, donde recibieron información sobre los requisitos y los diferentes tipos de ayuda que podían solicitar.

Fundación Oyervides atiende mayor demanda escolar

Oyervides Rodríguez indicó que el principal requisito para acceder a los apoyos es contar con un promedio mínimo de 8.5 y mantener la condición de alumno regular. Explicó que, una vez revisadas las solicitudes, la Fundación determina el tipo de beneficio que requiere cada estudiante, debido a que las necesidades económicas no son iguales en todos los casos.

Los apoyos entregados incluyen uniformes, calzado, inscripciones, transporte y colegiaturas. En algunos casos, la ayuda será otorgada durante un periodo más prolongado, principalmente cuando los estudiantes necesitan cubrir de manera constante los gastos de traslado o pagos relacionados con su formación académica.

El programa contempla a estudiantes de distintos niveles educativos, desde primaria y secundaria hasta universidad. El dirigente señaló que esta variedad permite atender tanto a familias que enfrentan gastos por el inicio del ciclo escolar como a jóvenes que requieren respaldo para continuar con su preparación profesional.

La Fundación también mantiene comunicación con las escuelas y universidades de los beneficiarios para comprobar que los estudiantes continúen asistiendo a clases. Oyervides Rodríguez explicó que este seguimiento busca evitar que un joven reciba el apoyo y posteriormente abandone sus estudios.

El representante de la organización destacó que esta situación puede presentarse principalmente en el nivel universitario. Señaló que algunos jóvenes comienzan sus carreras con buen desempeño académico, pero posteriormente enfrentan dificultades que pueden provocar una disminución en su rendimiento o incluso la deserción.

De acuerdo con Oyervides Rodríguez, durante los últimos dos o tres años ha aumentado la cantidad de solicitudes recibidas por la Fundación. Atribuyó parte de este comportamiento a las condiciones económicas que atraviesan algunas familias, particularmente por situaciones relacionadas con el desempleo.

Apoyo educativo busca evitar deserción

El presidente de la Fundación Oyervides reconoció que existe interés por apoyar a todos los estudiantes que solicitan ayuda, aunque los recursos disponibles obligan a establecer criterios para determinar quiénes pueden recibir los beneficios. Entre esas condiciones se encuentra el promedio de 8.5 y la permanencia regular en los estudios.

Consideró que el requisito académico permite identificar a estudiantes que mantienen un esfuerzo constante y que solamente necesitan un respaldo económico para continuar con su preparación. Señaló que en Monclova y la Región Centro existe una cantidad importante de niños y jóvenes con capacidad académica que pueden avanzar si cuentan con las condiciones necesarias.

Oyervides Rodríguez sostuvo que los programas de la Fundación buscan representar ese impulso para las familias que tienen dificultades para cubrir todos los gastos educativos. La intención, explicó, es contribuir a que los estudiantes permanezcan en las aulas y puedan concluir cada una de las etapas de su formación.

Además de las becas y apoyos escolares, la Fundación Oyervides impulsa actividades deportivas para niños y jóvenes. El dirigente consideró que el deporte forma parte de una educación integral, debido a que fomenta disciplina, constancia y hábitos que pueden favorecer el desarrollo de los menores.

La organización continuará con la entrega de apoyos durante los próximos días, de acuerdo con las necesidades identificadas entre los beneficiarios. Algunos estudiantes recibirán ayuda de manera inmediata, mientras que otros contarán con respaldo durante el periodo escolar para cubrir gastos específicos.

La Fundación Oyervides, que tiene alrededor de dos décadas de trabajo en beneficio de familias de la región, busca mantener estos programas como una alternativa de apoyo para estudiantes que enfrentan dificultades económicas. El objetivo es que los beneficiarios puedan continuar sus estudios y aprovechar las oportunidades de preparación que tienen a su alcance.