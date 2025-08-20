Fumigación en cocina, posible causa de intoxicación en hotel

Como parte de la investigación se detectó que el hotel no elaboraba los alimentos, sino que estos provenían de un servicio subrogado

Una fumigación previa en la cocina del proveedor de alimentos podría ser la causa de la intoxicación masiva que afectó a por lo menos 16 personas en un hotel de Saltillo y que dejó como saldo una persona fallecida.

Así lo informó Reymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, al señalar que como parte de la investigación se detectó que el hotel no elaboraba los alimentos, sino que estos provenían de un servicio subrogado, el cual había recibido un tratamiento químico reciente en sus instalaciones.

“Estamos en contacto con una empresa de fumigación del estado de Nuevo León que dio servicio previo al proveedor de alimentos. Hasta el momento, la línea de investigación apunta a que este procedimiento podría estar relacionado con la intoxicación, aunque será confirmado con los resultados de laboratorio”, explicó.

El funcionario detalló que la Secretaría de Salud realizó una verificación tanto en el hotel como en el proveedor, lo que derivó en suspensiones temporales por riesgo sanitario. Asimismo, se levantaron muestras de alimentos —entre ellos discada, frijoles y salsa— para análisis bacteriológicos y físico-químicos, cuyos resultados estarán listos en un plazo de cinco a diez días.

Zamarripa precisó que hasta ahora no existen indicios de que el hecho haya sido intencional y que todo apunta a un accidente. “Los estudios confirmarán si la intoxicación se debió a un contaminante químico utilizado en la fumigación o a un agente bacteriológico”, dijo.

El jefe de la jurisdicción agregó que entre 40 y 60 personas pudieron haber consumido los alimentos, aunque oficialmente se tienen reportadas 16 con sintomatología, de las cuales algunas requirieron hospitalización en clínicas públicas y privadas. Personal de vigilancia epidemiológica trabaja en la integración de un listado completo para dar seguimiento a cada caso y brindar atención oportuna.

Actualmente, los pacientes se encuentran estables bajo observación médica, mientras que la vigilancia epidemiológica trabaja en el rastreo de todas las personas expuestas a los alimentos para brindarles seguimiento y atención oportuna.

La investigación se realiza en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría del Trabajo y el Gobierno de Coahuila, con el compromiso de entregar un informe integral que dé certeza a las familias afectadas y permita determinar responsabilidades.