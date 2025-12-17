Fuga de gas obliga a desalojar importante vialidad en Saltillo

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas y la zona permanece bajo vigilancia para evitar cualquier riesgo adicional

Una fuga de gas se registró la tarde de este martes en una obra en construcción ubicada sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, antes de su cruce con el bulevar Luis Donaldo Colosio, luego de que maquinaria pesada dañara una tubería de gas LP.

El incidente ocurrió cuando una retroexcavadora perforó accidentalmente la línea de suministro, lo que provocó la movilización inmediata de elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Policía Municipal de Saltillo, quienes acudieron para controlar la situación y asegurar el área.

Como medida preventiva, negocios cercanos fueron evacuados mientras se realizaban las labores de control y supervisión. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas y la zona permanece bajo vigilancia para evitar cualquier riesgo adicional.