Fuerzas federales realizan cateo en vivienda de Saltillo

La diligencia estaría relacionada con la búsqueda de un ex elemento policiaco presuntamente involucrado en actos de corrupción

Un operativo de seguridad federal sorprendió a vecinos de la colonia Tulipanes, en Saltillo, durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre, luego de que elementos de la Unidad Nacional de Operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaran un cateo en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Juan Saade Murra y Dalias.

Indagan presunta relación con extorsiones a transportistas

De acuerdo con información que ha trascendido, la diligencia estaría relacionada con la búsqueda de un ex elemento policiaco presuntamente involucrado en actos de corrupción y extorsiones contra transportistas de carga. La presencia de las corporaciones federales generó expectación entre los habitantes del sector.

Sin información oficial sobre los resultados del cateo

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los resultados del cateo, ni se ha confirmado si hubo personas detenidas o aseguramientos durante la intervención. Se espera que las autoridades federales proporcionen mayor información conforme avancen las investigaciones.