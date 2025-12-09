Fuerzas de Seguridad y Fiscalía General unen esfuerzos con CANACO

El Fiscal, Montañez, presentó el Modelo de Seguridad implementado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, que ha logrado generar confianza en la comunidad

En un esfuerzo por fortalecer la colaboración entre las autoridades y la sociedad civil, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, se reunió con miembros de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monclova (CANACO).

Durante el encuentro, Fernández Montañez presentó el Modelo de Seguridad implementado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, que ha logrado generar confianza en la comunidad a través de grupos ciudadanos de seguridad.

El Fiscal destacó la activa participación de los asistentes, lo que resultó en la creación de un grupo ciudadano que incluye a empresarios, comerciantes y representantes de la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y diversas corporaciones municipales.

“El programa ‘A Coahuila lo Cuidamos Todos’ ha visto un aumento en la participación ciudadana, lo que representa un sólido blindaje para nuestra entidad”, afirmó Fernández Montañez.

Además, el Fiscal elogió el desempeño de las corporaciones de seguridad, subrayando que Coahuila ocupa el segundo lugar en percepción de seguridad a nivel nacional.

Óscar Mario Medina, presidente de la CANACO Servytur, también expresó su reconocimiento por el trabajo de las instituciones de seguridad, que han contribuido a que la población disfrute de un ambiente de tranquilidad y que las empresas puedan prosperar.

El Regidor de Seguridad de Monclova, Eleuterio López, asistió en representación del alcalde Carlos Villarreal, junto con Miguel Ángel Medina, Delegado Regional de la FGE, y el comandante regional de la Policía Estatal, Luis Ángel Picena Estrada. También estuvieron presentes el Comandante Regional de la AIC, Roberto Torres Ríos, y el Director de Seguridad Pública de Monclova, Gabriel Santos