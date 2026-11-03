Fuego daña vivienda del Bienestar entregada en Monclova

Las llamas afectaron un inmueble en Colinas de Santiago, donde el Cuerpo de Bomberos sofocó el fuego sin registrar personas lesionadas.

Dos habitaciones de una casa del programa Vivienda para el Bienestar resultaron severamente dañadas por un incendio registrado durante la madrugada en el fraccionamiento Colinas de Santiago, al sur de Monclova. El domicilio se localiza en la calle Las Lanchas, dentro del desarrollo habitacional que la presidenta Claudia Sheinbaum entregó hace ocho meses.

Una veladora colocada en un altar dedicado a la Santa Muerte habría sido el origen accidental de las llamas, según una de las versiones conocidas en el lugar. No obstante, también se reportaron señalamientos sobre presuntas amenazas del propietario hacia su pareja, situación que podría formar parte de las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

El reporte de emergencia fue recibido por el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), que solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio. Los elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al inmueble y comenzaron las labores para sofocar el fuego, que había avanzado hasta consumir dos habitaciones.

Los primeros testimonios indican que el propietario intentaba encender una veladora del altar religioso cuando presuntamente se originó la conflagración. El fuego habría alcanzado objetos y materiales inflamables, lo que facilitó su propagación hacia las habitaciones y ocasionó daños en el interior de la vivienda.

Al sitio también acudió Lidia Selene Alvarado Esparza, quien manifestó ser madre de la mujer que reside en el domicilio junto con el propietario. La familiar atribuyó el inicio del incendio a la manipulación de la veladora, aunque también señaló que el hombre presuntamente había realizado amenazas anteriormente.

Incendio en Colinas de Santiago deja dos habitaciones afectadas

Los bomberos consiguieron controlar las llamas antes de que alcanzaran otras áreas de la casa o se propagaran hacia las propiedades contiguas. Después de concluir las maniobras, recomendaron a los habitantes mantener precauciones al utilizar veladoras y evitar que permanezcan cerca de cortinas, muebles y otros objetos que puedan incendiarse.

Las autoridades no han establecido oficialmente la causa del siniestro ni han informado sobre personas lesionadas. Tampoco se ha dado a conocer una estimación de las pérdidas materiales o si los señalamientos relacionados con las presuntas amenazas derivaron en alguna intervención de las autoridades.

De esta manera, la hipótesis de que una veladora provocó accidentalmente el fuego continúa sin confirmación oficial. Los testimonios recabados en el lugar también plantean la necesidad de esclarecer las circunstancias previas al incendio, sin que hasta ahora exista información que permita establecer que fue provocado intencionalmente.

Colinas de Santiago forma parte del programa Vivienda para el Bienestar

La propiedad afectada pertenece al desarrollo habitacional Colinas de Santiago, construido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa federal Vivienda para el Bienestar. El proyecto contempló 88 casas de aproximadamente 60 metros cuadrados, ubicadas en la calle Las Lanchas.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de las primeras 60 viviendas el 21 de febrero de 2026, durante una visita a Monclova. Las otras 28 casas se encontraban en proceso de conclusión y tenían prevista su entrega en una etapa posterior, conforme a la información difundida durante la presentación del desarrollo.

El incendio ocurrió en uno de los conjuntos habitacionales de reciente construcción incorporados al programa federal en la Región Centro de Coahuila. La causa definitiva del siniestro, así como cualquier posible responsabilidad derivada de los hechos, deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.