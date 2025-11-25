Fuego consume automóvil en el bulevar Fundadores; afecta vialidad

Bomberos arribaron rápidamente para sofocar las llamas, mientras un joven conductor se detuvo para auxiliar, e intentó controlar el fuego con un extintor.

La mañana de este lunes un Ford Fiesta quedó reducido a pérdida total tras incendiarse en los carriles laterales del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Magisterio Sección 38, en el oriente de Saltillo. El incidente provocó que varios automovilistas detuvieran su marcha para intentar ayudar, lo que incrementó aún más la congestión vial en la zona.

Bomberos arribaron rápidamente para sofocar las llamas, mientras un joven conductor que se detuvo para auxiliar consiguió un extintor e intentó controlar el fuego. Sin embargo, lo hizo de forma incorrecta al dirigir el agente extintor de arriba hacia abajo, cuando la técnica adecuada en estos casos es aplicarlo desde la base de las llamas hacia arriba para lograr mayor efectividad.

La conductora del automóvil siniestrado comentó que se dirigía a llevar a su hija a la escuela cuando un presunto corto circuito provocó que el motor comenzara a humear. Ambas lograron descender a tiempo y ponerse a salvo, sin que se reportaran personas lesionadas.