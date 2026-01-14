Frío satura dormitorios en zona hospitalaria de Saltillo

La mayoría de las personas que utilizan este servicio permanecen en Saltillo para acompañar a familiares que reciben atención médica

La demanda de los dormitorios comunitarios ubicados en la zona hospitalaria de Saltillo, en el Centro Metropolitano, aumentó de manera significativa en los últimos días, como consecuencia del descenso de temperaturas provocado por el frente frío número 27, lo que ha derivado en la ocupación total de su capacidad, con al menos 15 personas alojadas actualmente.

De acuerdo con el reporte, la mayoría de las personas que utilizan este servicio provienen de municipios como Piedras Negras, Acuña y Monclova, y permanecen en Saltillo para acompañar a familiares que reciben atención médica, sin contar con recursos económicos suficientes para pagar hospedaje por periodos prolongados ni con redes familiares que les brinden alojamiento.

El frío extremo registrado en la región ha incrementado la necesidad de espacios seguros y con abrigo, especialmente para personas que pasan largas jornadas en hospitales o permanecen en la ciudad por motivos de salud, lo que ha llevado a una mayor utilización de estos dormitorios comunitarios.

Quienes hacen uso del servicio encuentran un espacio básico para pernoctar, resguardarse del frío y descansar mientras continúan al pendiente de la evolución médica de sus familiares, en un contexto donde el clima ha agravado la situación para quienes ya enfrentaban condiciones económicas limitadas.

Las bajas temperaturas se han mantenido durante varios días en la región sureste de Coahuila, lo que ha generado presión adicional sobre este tipo de apoyos sociales, particularmente en zonas cercanas a hospitales y centros de atención médica.