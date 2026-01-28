Frío extremo en Coahuila provoca alto ausentismo escolar

De acuerdo con la Secretaría de Educación, en los días más fríos la asistencia fue aproximadamente de 60% en preescolar, 79% en primaria y 33% en secundaria

Las bajas temperaturas registradas en Coahuila durante los recientes frentes fríos provocaron una disminución significativa en la asistencia escolar, principalmente en nivel secundaria, mientras que las autoridades educativas mantienen coordinación directa con Protección Civil para definir medidas preventivas región por región.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Emanuel Garza Fishburn durante los días de mayor impacto climático la asistencia se ubicó alrededor del 60% en preescolar, 79% en primaria y 33% en secundaria, reflejo de las decisiones tomadas por madres y padres ante las condiciones de riesgo por frío extremo.

Las autoridades educativas explicaron que, conforme a los protocolos vigentes, cada comunidad escolar tiene margen de decisión para ajustar horarios o justificar inasistencias, siempre en función de los reportes oficiales de Protección Civil y las condiciones locales de temperatura.

En este contexto, la Secretaría de Educación mantiene comunicación permanente con Protección Civil estatal para evaluar la evolución del clima, especialmente en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto, donde se han presentado las afectaciones más severas.

El objetivo, indicaron, es priorizar la seguridad del alumnado sin comprometer el derecho a la educación, ajustando medidas conforme se presenten nuevas recomendaciones técnicas, mientras las temperaturas comienzan a recuperarse de manera gradual.