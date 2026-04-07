Frente frío sorprende a Saltillo tras días de calor

El impacto no solo se sintió entre los locales, sino también entre visitantes que arribaron con fines turísticos y no esperaban el descenso térmico.

Luego de varios días marcados por altas temperaturas durante el periodo vacacional de Semana Santa, un descenso repentino en el clima sorprendió este lunes a habitantes de Saltillo, quienes iniciaron el regreso a sus actividades con un ambiente frío que contrastó con el calor registrado días atrás.

Durante el jueves y viernes previos, el clima cálido llevó a muchas familias a disfrutar de albercas y actividades al aire libre, sin embargo, el fin de semana trajo consigo un cambio drástico que obligó a la población a desempolvar prendas invernales como bufandas, suéteres, chamarras e incluso cobijas para hacer frente a las bajas temperaturas.

El impacto no solo se sintió entre los locales, sino también entre visitantes que arribaron a la capital de Coahuila con fines turísticos y no esperaban el descenso térmico. Algunos señalaron que incluso tuvieron que adquirir ropa abrigadora, aunque destacaron que, pese al frío, el atractivo de la ciudad se mantiene intacto.