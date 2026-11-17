La recomendación también comprende prestar atención a los cambios de temperatura entre las primeras horas del día y la noche

Temperaturas mínimas de hasta 12 grados centígrados se esperan en la Región Centro de Coahuila durante los próximos días, debido al ingreso del frente frío número 6. El sistema meteorológico llegará debilitado y permanecerá aproximadamente cuatro días, sin que se pronostiquen precipitaciones importantes ni condiciones extremas de frío.

Fernando Orta, coordinador de Protección Civil en la Región Centro, informó que las condiciones previstas no representan, por ahora, un riesgo extraordinario para la población. Sin embargo, las corporaciones municipales recibieron instrucciones para mantenerse atentas a los cambios meteorológicos y atender cualquier situación relacionada con el descenso de temperatura.

El pronóstico contempla condiciones relativamente estables durante la mayor parte de la semana, con temperaturas frescas por las mañanas y noches, mientras que durante el día se esperan registros más templados. La principal consecuencia del sistema frontal será la disminución moderada de las temperaturas, sin que se anticipen heladas.

Frente frío número 6 tendrá baja probabilidad de lluvias

En cuanto a las precipitaciones, Orta explicó que para este lunes se estimaba una probabilidad de lluvia del 20 por ciento. Para los días posteriores, las posibilidades se mantendrán bajas, por lo que no se esperan acumulaciones importantes de agua en los municipios de la Región Centro.

El comportamiento del frente frío número 6 estará marcado principalmente por el cambio en las temperaturas, debido a que el sistema ingresará con menor intensidad. Su permanencia aproximada de cuatro días permitirá que las condiciones frescas se mantengan durante buena parte de la semana.

Los sistemas frontales forman parte de los fenómenos meteorológicos habituales durante la temporada otoño-invierno. Su intensidad y trayectoria determinan las variaciones de temperatura, las posibilidades de lluvia y las condiciones que pueden presentarse en las diferentes regiones de Coahuila.

Protección Civil vigilará a personas vulnerables

El coordinador informó que las unidades municipales de Protección Civil ya fueron notificadas sobre el pronóstico meteorológico y mantienen comunicación para coordinar la atención de posibles contingencias. La vigilancia se concentrará también en sectores periféricos, donde pueden localizarse personas expuestas a las bajas temperaturas.

Aunque no se prevén condiciones de frío extremo, las autoridades destacaron la necesidad de proteger a quienes permanecen en situación de calle y carecen de un espacio adecuado para resguardarse. Por ello, solicitaron a la población reportar los casos que identifique para que las corporaciones puedan intervenir y gestionar su traslado a refugios temporales.

La recomendación también comprende prestar atención a los cambios de temperatura entre las primeras horas del día y la noche, particularmente en el caso de niños, adultos mayores y personas que permanecen al aire libre durante periodos prolongados.

Protección Civil mantendrá vigilancia durante los cuatro días previstos para el paso del sistema frontal y atenderá los reportes que puedan surgir en los municipios de la Región Centro. Las autoridades esperan que el fenómeno transcurra sin afectaciones mayores, debido a su intensidad moderada y a la baja probabilidad de precipitaciones.