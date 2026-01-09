Frente frío marcará el regreso a clases en Coahuila

Debido al clima extremo, se recomienda seguir los reportes meteorológicos locales y la información que se difunda por canales oficiales de autoridades

El descenso de temperaturas previsto para la próxima semana será el principal factor a considerar en el regreso a clases en Ramos Arizpe, por lo que autoridades municipales llamaron a madres y padres de familia a mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre posibles ajustes en la actividad escolar, especialmente en educación básica.

Así lo informó José Humberto García Zertuche, quien explicó que el retorno a las aulas está programado para el lunes 12 de enero, pero bajo un esquema de monitoreo permanente del clima, en coordinación con la Secretaría de Educación.

Recordó que en Coahuila, las faltas por frío se justifican según el nivel escolar y la temperatura, con criterios como 0°C para Inicial/Preescolar, -1°C para Primaria y -2°C para Secundaria, aplicables si la temperatura es así media hora antes de la entrada; para Educación Superior, -4°C puede llevar a clases virtuales, aunque la decisión final recae en los padres y la escuela, siguiendo alertas de Protección Civil y Salud.

En ese sentido, el funcionario recomendó seguir los reportes meteorológicos locales y la información que se difunda por canales oficiales en la región Sureste de Coahuila.

García Zertuche señaló que, hasta el momento, no se han recibido solicitudes de apoyo para limpieza de escuelas, ya que el personal administrativo regresó a labores días antes y este tipo de requerimientos suele concentrarse en el periodo vacacional de verano.

Indicó además que el regreso a clases abarca preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, mientras que universidades y algunos planteles de nivel medio superior ya reanudaron actividades previamente.

Finalmente, destacó que en esta etapa del ciclo escolar es común el cambio de residencia de familias por motivos laborales, por lo que la Secretaría de Desarrollo Social funge como enlace y gestora para apoyar, en coordinación con directivos escolares, la reubicación de estudiantes que llegan al municipio a mitad del ciclo, siempre que existan condiciones en los planteles.