Frente Frío activa operativo y entregan apoyo en Ramos Arizpe

Se entregaron cobijas, hule y bebidas calientes a familias de la comunidad, en uno de los puntos identificados con mayor exposición a las bajas temperaturas

Ante el descenso de temperaturas provocado por el frente frío que afecta a la región sureste, en Ramos Arizpe se activó un operativo especial de apoyo a población vulnerable, con recorridos en zonas urbanas y rurales, entrega de abrigo y la habilitación permanente del refugio temporal municipal.

Entrega de apoyos en comunidades con mayor exposición al frío

Como parte de estas acciones, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino acudió este fin de semana al ejido Landeros, donde entregó cobijas, hule y bebidas calientes a familias de la comunidad, en uno de los puntos identificados con mayor exposición a las bajas temperaturas.

Durante la jornada se informó que el refugio temporal del municipio permanece en operación y actualmente alberga a dos personas en situación vulnerable, mientras que corporaciones de seguridad y auxilio mantienen recorridos preventivos en distintos sectores.

Apoyo en clínicas y centros de atención médica

Además, elementos de Seguridad Pública realizaron la entrega de bebidas calientes en clínicas del municipio, como medida de apoyo para personas que acuden a recibir atención médica durante el evento climatológico.

Extensión de recorridos a la zona rural

Las labores preventivas continuarán en los próximos días de acuerdo con lo programado; este lunes y martes los recorridos se extenderán a las comunidades de Cañada Ancha y San Juan Bautista, con el objetivo de ampliar la cobertura de apoyo en la zona rural.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones, especialmente en el uso de calentadores de gas, evitar el uso de anafres en interiores, conducir con precaución en puentes y vialidades húmedas, proteger tuberías expuestas y resguardar a personas adultas mayores, niñas, niños y mascotas.

Los operativos de vigilancia y apoyo se mantendrán activos mientras persistan las condiciones de frío, y se recordó que ante cualquier emergencia la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 844 488 69 81.