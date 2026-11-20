Protección Civil prevé lluvias aisladas, rachas de hasta 50 km/h y temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas en Coahuila

El frente frío número 7 se desplazará hacia el sureste de Estados Unidos durante este jueves 19 de noviembre, por lo que dejará de afectar al territorio nacional. Sin embargo, Coahuila todavía registrará lluvias aisladas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves se pronostican precipitaciones de entre 0.1 y 5 milímetros, además de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Continuarán las mañanas frías en zonas serranas

La masa de aire polar asociada al frente frío número 6 comenzará a modificar sus características térmicas, lo que favorecerá un incremento gradual de las temperaturas en las regiones norte y noreste del país.

A pesar de este cambio, durante las primeras horas del día persistirá el ambiente frío a fresco. En las zonas serranas de Coahuila se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius durante las madrugadas del jueves y viernes.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones y las rachas de viento podrían ocasionar encharcamientos aislados, reducción de la visibilidad en caminos y carreteras, así como el desplazamiento de objetos que no estén debidamente asegurados.

Recomendaciones ante las lluvias y fuertes vientos

Ante las condiciones meteorológicas previstas, la Subsecretaría de Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones para la población:

Abrigarse durante las primeras horas de la mañana y por la noche, especialmente en las zonas serranas.

Prestar atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad ante los cambios de temperatura.

Asegurar o retirar láminas, lonas, macetas, muebles de exterior y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar acercarse a árboles, postes, cables, anuncios publicitarios y estructuras que puedan representar un riesgo.

Conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos ante la lluvia y el pavimento mojado.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil estatal y autoridades municipales.

La dependencia informó que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y trabaja en coordinación con las autoridades municipales para comunicar oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911.