Frente frío 45 complica condiciones de manejo en Coahuila

La presencia del frente frío número 45 genero este domingo condiciones adversas para la circulación vehicular en la región sureste de Coahuila

La presencia del frente frío número 45 genero este domingo condiciones adversas para la circulación vehicular en la región sureste de Coahuila, donde se reporto la presencia de neblina, lluvia ligera, pavimento mojado, ambiente frío y alta humedad.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema frontal se desplaza sobre el noreste del país y el litoral del Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, lo que favorece precipitaciones en diversas entidades, incluyendo Coahuila.

En ciudades como Saltillo y Ramos Arizpe, el clima se mantiene con cielo cubierto, llovizna intermitente y bancos de niebla, lo que reduce la visibilidad en tramos carreteros y vialidades urbanas.

En la capital del estado, la temperatura máxima alcanzará los 14 grados, con mínima de 6, mientras que en Ramos Arizpe se prevé una máxima de 14 y mínima de 8 grados.

Estas condiciones han derivado en superficies resbalosas, por lo que autoridades recomiendan a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos, especialmente en carreteras como la Saltillo-Monterrey y la 57.

El sistema también provoca un descenso en las temperaturas en el norte y noreste del país, debido a la masa de aire frío asociada, además de rachas de viento en distintas regiones.

En el resto del estado, el panorama es variable. Torreón presenta cielo parcialmente nuboso con una máxima de 26 grados, mientras que en Monclova se esperan lluvias que podrían intensificarse, con temperatura máxima de 14 grados. En Piedras Negras se mantiene el cielo cubierto con lluvia ligera y una máxima de 18 grados.



El frente frío continuará generando efectos durante el día, por lo que se prevé que las condiciones de baja visibilidad y humedad persistan en la región sureste.