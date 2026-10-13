VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Frente frío 2 provocará lluvias de hasta 150 milímetros

Por: Christyan Estrada

12 Octubre 2026, 21:33

Compartir
WhatsApp

Protección Civil advirtió que entre el miércoles y el viernes habrá tormentas eléctricas y el sábado se esperan temperaturas de hasta cero grados.

Frente frío 2 provocará lluvias de hasta 150 milímetros

Lluvias intensas con acumulados de hasta 150 milímetros, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento se pronostican para Coahuila entre el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre, debido al ingreso del frente frío número 2, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

9a46f7d5-92ed-4583-b425-ef8f0107fc12.jpeg

De acuerdo con el pronóstico, el miércoles se esperan precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en el noroeste de Coahuila, mientras que para el jueves 15 y viernes 16 la intensidad aumentará, con acumulados previstos de entre 75 y 150 milímetros en distintos sectores de la entidad.

La dependencia estatal advirtió que estas condiciones podrían provocar inundaciones en zonas bajas, encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en áreas vulnerables, debido a la cantidad de agua que podría acumularse durante las tormentas.

Además de las lluvias, se pronostican rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, condiciones que podrían afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre.

828b7f0b-82d2-4db4-b9e0-94b15150916c.jpeg

Conforme avance el sistema frontal, las temperaturas comenzarán a descender, principalmente en las regiones Norte y Noreste de Coahuila. Para la madrugada del sábado 17 de octubre se prevén mínimas de entre cero y cinco grados centígrados en zonas serranas.

La Subsecretaría de Protección Civil informó que mantiene coordinación con las unidades municipales y corporaciones de los tres órdenes de gobierno para vigilar la evolución del fenómeno meteorológico y reforzar las acciones preventivas en las regiones con mayor riesgo.

Ante las precipitaciones, las autoridades recomendaron evitar cruzar arroyos y corrientes de agua, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no resguardarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas.

CUERPO UNA FOTO (11).jpg

También exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones por el pavimento mojado y la reducción de visibilidad, así como a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos durante los próximos días.

En caso de emergencia, la población puede solicitar apoyo a través del 911.

Comentarios