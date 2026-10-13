Frente frío 2 provocará lluvias de hasta 150 milímetros

Protección Civil advirtió que entre el miércoles y el viernes habrá tormentas eléctricas y el sábado se esperan temperaturas de hasta cero grados.

Lluvias intensas con acumulados de hasta 150 milímetros, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento se pronostican para Coahuila entre el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre, debido al ingreso del frente frío número 2, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

De acuerdo con el pronóstico, el miércoles se esperan precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en el noroeste de Coahuila, mientras que para el jueves 15 y viernes 16 la intensidad aumentará, con acumulados previstos de entre 75 y 150 milímetros en distintos sectores de la entidad.

La dependencia estatal advirtió que estas condiciones podrían provocar inundaciones en zonas bajas, encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en áreas vulnerables, debido a la cantidad de agua que podría acumularse durante las tormentas.

Además de las lluvias, se pronostican rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, condiciones que podrían afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre.

Conforme avance el sistema frontal, las temperaturas comenzarán a descender, principalmente en las regiones Norte y Noreste de Coahuila. Para la madrugada del sábado 17 de octubre se prevén mínimas de entre cero y cinco grados centígrados en zonas serranas.

La Subsecretaría de Protección Civil informó que mantiene coordinación con las unidades municipales y corporaciones de los tres órdenes de gobierno para vigilar la evolución del fenómeno meteorológico y reforzar las acciones preventivas en las regiones con mayor riesgo.

Ante las precipitaciones, las autoridades recomendaron evitar cruzar arroyos y corrientes de agua, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no resguardarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas.

También exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones por el pavimento mojado y la reducción de visibilidad, así como a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos durante los próximos días.

En caso de emergencia, la población puede solicitar apoyo a través del 911.