Frenan tala de árboles en Saltillo sin previa evaluación

La Dirección de Medio Ambiente exhortó a la ciudadanía y a los constructores a no retirar árboles sin contar previamente con la autorización correspondiente.

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo mantiene una estricta revisión sobre las solicitudes para retirar o talar árboles, tanto por parte de particulares como de desarrolladores que realizan obras o construyen nuevos complejos.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emanuel Oluache, explicó que ninguna persona puede determinar por cuenta propia el derribo de un árbol, ya que cada caso debe ser sometido previamente a una valoración por parte de la dependencia.

Señaló que muchas de las solicitudes están relacionadas con problemáticas menores entre vecinos, quienes buscan retirar árboles por diferentes motivos. Sin embargo, la autoridad analiza las condiciones de cada ejemplar antes de emitir una resolución.

De acuerdo con el funcionario, en la mayoría de los casos se niega la autorización para derribar el arbolado, especialmente cuando no existe una justificación suficiente que amerite su retiro.

En los casos donde técnicamente se determine que la tala es necesaria y sea autorizada, los responsables deberán cumplir con una compensación ambiental, la cual será establecida dependiendo de las características del árbol y del impacto que represente su eliminación.

La Dirección de Medio Ambiente exhortó a la ciudadanía y a los constructores a no retirar árboles sin contar previamente con la autorización correspondiente, ya que cada solicitud debe ser evaluada para determinar si procede o no el derribo.

"Se niega permiso de talar árboles sin previa evaluación", puntualizó Oluache.

Con información de Francisco Pecina