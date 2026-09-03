Frenan pipas de gas sin razón social y mala seguridad en Saltillo

Las unidades todavía no han sido detenidas, pero ya son buscadas mediante operativos coordinados con los municipios para verificar si cuentan con permisos

Al menos dos pipas de gas LP que circulan en Coahuila han sido reportadas por operar sin razón social visible o sin cumplir con las medidas de seguridad necesarias, lo que encendió alertas por la procedencia del combustible y las condiciones en que se realiza su distribución.

Las unidades todavía no han sido detenidas, pero ya son buscadas mediante operativos coordinados con los municipios para verificar si cuentan con permisos, protocolos de seguridad y documentación para transportar y suministrar hidrocarburos.

Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil de Coahuila, explicó que los reportes surgieron por autotanques que no portan logotipos o datos claros de la empresa a la que pertenecen, además de señalamientos de que ofrecen gas a precios inferiores a los del mercado formal.

“Nos han llegado el reporte de dos, al menos dos pipas que no cuentan con las medidas de seguridad. Estamos haciendo operativos para identificarlas”, señaló.

Una vez ubicadas, las autoridades revisarán el origen del gas que transportan, las condiciones físicas de los autotanques, los mecanismos utilizados para realizar el suministro y si cuentan con las autorizaciones correspondientes.

Por tratarse de hidrocarburos, las empresas deben acreditar permisos federales, estatales y municipales para poder operar, además de cumplir con los protocolos de seguridad requeridos para su circulación y distribución.

Durán indicó que también existe coordinación con empresas gaseras formalmente establecidas para que reporten unidades que detecten operando fuera de la normatividad.

“Que ellos mismos vean quiénes son los que están fuera de ley y que los puedan denunciar para que podamos actuar nosotros conforme a derecho”, explicó.

El funcionario aclaró que hasta el momento existen reportes, pero todavía no una unidad asegurada o una empresa señalada formalmente, por lo que será hasta la localización e inspección de las pipas cuando se determine si existe alguna responsabilidad.

La revisión también busca verificar que los autotanques cuenten con las condiciones técnicas necesarias para evitar fugas, fallas durante el suministro o cualquier otra situación que represente un riesgo para la población.