Frenan entrega de bienes reclamados de AHMSA por bloqueos obreros

En términos jurídicos, estos activos fueron excluidos del patrimonio sujeto al procedimiento de quiebra al acreditarse que pertenecen a un tercero distinto

Los bloqueos que mantienen grupos de trabajadores en los accesos de Altos Hornos de México (AHMSA) impidieron que la sindicatura del concurso mercantil concretara la entrega de diversos equipos reclamados por la empresa Bravo Montacargas, situación que ya fue informada formalmente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles dentro del procedimiento de quiebra de la siderúrgica.

Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico designado para el proceso concursal, notificó a la jueza Ruth Haggi Huerta García que existe una imposibilidad material para cumplir con la restitución física de los bienes cuya separación de la masa concursal fue previamente autorizada mediante resolución judicial.

La comunicación fue presentada dentro del expediente 19/2023 del concurso mercantil de AHMSA, en respuesta a un requerimiento emitido por el órgano jurisdiccional para verificar el cumplimiento de una sentencia interlocutoria dictada el pasado 14 de mayo de 2026.

Según consta en las actuaciones judiciales, la autoridad solicitó al especialista acreditar la entrega de los bienes reconocidos como propiedad de Bravo Montacargas, empresa que promovió una acción separatoria para recuperar activos localizados dentro de las instalaciones de la acerera.

En el escrito remitido al juzgado, identificado con el folio interno 6751, el síndico explicó que la devolución física no ha sido posible debido a que continúan los bloqueos realizados por trabajadores en los accesos de la compañía en quiebra, situación que impide el ingreso y salida de maquinaria y equipos.

Bienes seguirán dentro de la siderúrgica

Ante esas circunstancias, la sindicatura solicitó que se reconociera una entrega jurídica de los bienes, dejando pendiente la restitución material hasta que existan condiciones que permitan acceder a los lugares donde permanecen resguardados los equipos reclamados.

Aguilera Gómez precisó que, una vez superados los obstáculos actuales, corresponderá a la empresa beneficiada coordinarse con la sindicatura para identificar, ubicar y retirar los activos objeto de la resolución judicial, siguiendo las medidas procesales que determine el juzgado.

La certificación incorporada al expediente señala que el requerimiento judicial fue emitido el 3 de junio de 2026 y posteriormente notificado de manera electrónica al síndico el 9 de junio. Conforme a los plazos establecidos por la autoridad, el término para responder transcurrió entre el 12 y el 16 de junio.

Después de revisar el informe presentado por la sindicatura, el juzgado tuvo por hechas las manifestaciones relativas a la imposibilidad material de cumplimiento y reconoció las circunstancias expuestas respecto a los bloqueos existentes en las instalaciones de la empresa.

La resolución adquiere relevancia porque involucra bienes que ya no forman parte de la masa concursal de AHMSA. En términos jurídicos, estos activos fueron excluidos del patrimonio sujeto al procedimiento de quiebra al acreditarse que pertenecen a un tercero distinto a la siderúrgica.

Procedimiento de quiebra enfrenta nuevas complicaciones

El incidente ocurre en momentos en que el concurso mercantil de AHMSA avanza hacia etapas relacionadas con la venta y liquidación de activos para satisfacer las obligaciones pendientes con acreedores reconocidos dentro del procedimiento.

La existencia de bienes excluidos de la masa concursal obliga a la sindicatura a delimitar con precisión cuáles activos podrán integrarse a futuros procesos de enajenación y cuáles deberán ser restituidos a sus legítimos propietarios por orden judicial.

Durante los últimos meses se han promovido diversos incidentes por parte de proveedores, acreedores y particulares que aseguran ser dueños de maquinaria, herramientas, vehículos y otros equipos que permanecen dentro de los complejos industriales de la empresa acerera.

La situación reportada por la sindicatura también evidencia que los bloqueos realizados por trabajadores continúan generando efectos directos en el desarrollo del concurso mercantil, al dificultar el cumplimiento de resoluciones emitidas por las autoridades judiciales.

El caso promovido por Bravo Montacargas se integra a la serie de procedimientos incidentales que actualmente se encuentran en trámite dentro del expediente de quiebra de AHMSA, proceso que sigue bajo supervisión del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles mientras continúan las acciones encaminadas a la liquidación de activos y la futura subasta de bienes de la histórica siderúrgica.