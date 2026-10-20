Fraudes digitales aumentan 15% en Saltillo durante 2026

Las denuncias por fraudes cibernéticos en Saltillo aumentaron 15% respecto al mismo periodo de 2025, con un promedio de 230 reportes mensuales

Las denuncias por fraudes cibernéticos en Saltillo aumentaron 15% en comparación con el mismo periodo de 2025.

La Fiscalía General del Estado registra un promedio de 230 casos al mes, entre los que destacan estafas mediante mensajes falsos de paquetería utilizados para robar información personal y financiera.

La modalidad, conocida como fraude de los paquetes fantasma, consiste en enviar avisos que aparentan provenir de empresas de mensajería.

En los mensajes, los delincuentes aseguran que un envío está retenido y exigen un pago por supuestos derechos de importación o comisiones pendientes.

Un pago pequeño abre la puerta al robo de datos

La Policía Cibernética de Coahuila advierte que los mensajes suelen solicitar cantidades pequeñas de dinero para hacer más creíble el engaño.

El enlace dirige a una página falsa que imita la imagen de una empresa de mensajería o una tienda en línea.

Al ingresar sus datos, las víctimas pueden entregar información bancaria, contraseñas o códigos de verificación de WhatsApp.

Con esos datos, los responsables buscan tomar el control de cuentas personales o realizar cargos y vaciar tarjetas bancarias.

El engaño aprovecha la expectativa de recibir una compra y la apariencia legítima de los avisos, por lo que las autoridades recomiendan no realizar pagos ni proporcionar información a través de enlaces recibidos por mensajes.

Eliminan 115 cuentas falsas en Coahuila

En lo que va del año, la Policía Cibernética ha logrado desarticular y eliminar al menos 115 cuentas falsas relacionadas con estas prácticas.

Las afectaciones se concentran principalmente en habitantes de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras.

La suplantación de empresas de mensajería es una de las formas de engaño detectadas, por lo que las autoridades llaman a verificar cualquier aviso de entrega directamente en los canales oficiales de la tienda o de la paquetería.

Cómo evitar caer en la estafa

Para reducir el riesgo de robo de identidad y de información financiera, las recomendaciones son:

No abrir enlaces sospechosos que lleguen por SMS o WhatsApp.

No compartir códigos de verificación, números de guía ni datos personales.

Consultar el envío en canales oficiales, como la aplicación o el sitio web de la tienda o empresa de mensajería.

Desconfiar de solicitudes de pago en efectivo o mediante transferencias a cuentas de particulares para liberar un paquete.

Eliminar los datos personales de las etiquetas antes de desechar cajas y empaques.

Las autoridades recomiendan desconfiar de los mensajes que presionan para hacer pagos inmediatos y comprobar cualquier supuesto problema con una entrega antes de proporcionar información o realizar una transferencia.