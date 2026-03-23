Fraude por redes desata operativo en Coahuila

Autoridades buscan a mujer acusada de engañar con una “tanda” de muebles; hay 12 denuncias y hallazgos ilícitos en cateos

La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha intensificado la búsqueda de una mujer acusada de operar un fraude a través de una tanda de muebles. Esta acción se deriva de dos cateos realizados el jueves en la ciudad.

El sub fiscal ministerial, Javier Rangel Ramírez, informó que hay al menos doce denuncias relacionadas con este fraude, el cual se llevó a cabo mediante la plataforma Facebook. La mujer buscada ha sido identificada como la operadora principal de esta tanda ficticia.

“Estamos en proceso de búsqueda con la investigación y proceder a la detención. Tenemos ciertos datos que nos ayudarán a dar con la persona”, declaró el sub fiscal.

Además, Ramírez mencionó que se ha solicitado la colaboración de la Policía Cibernética de la Fiscalía, dado que el fraude se operó a través de redes sociales. Durante dos cateos cateos donde se señalo operaba esta mujer también se localizaron motocicletas con reporte de robo y droga en un predio vinculado a la investigación.

La Fiscalía continúa trabajando para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia