Fracasa segunda subasta de AHMSA tras vencimiento de plazo

La segunda subasta de AHMSA y MINOSA quedó desierta al vencer el plazo del martes sin que ningún postor, incluida CIESA, depositara la garantía económica

La segunda subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) quedó desierta, después de que ninguno de los participantes depositó la garantía económica requerida para avanzar en la adquisición de ambas compañías.

El plazo concedido por la autoridad judicial venció el martes 13 de octubre, sin que los postores precalificados cumplieran con esta obligación.

La información fue confirmada mediante un comunicado emitido por Altos Hornos de México, a través de la Sindicatura encargada del proceso de quiebra.

El documento establece que Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA), tampoco presentó el depósito exigido, pese a que anteriormente había manifestado su intención de comprar las instalaciones industriales y mineras.

Segunda subasta de AHMSA termina sin depósitos de garantía

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles había establecido el 13 de octubre como fecha límite para exhibir la garantía de seriedad.

Este requisito económico era indispensable para continuar con el procedimiento de adquisición, sin embargo el plazo concluyó sin que alguno de los aspirantes precalificados acreditara el cumplimiento de la condición establecida por la autoridad judicial.

CIESA, representada por el empresario José Arturo Domínguez Arteaga, había presentado una propuesta verbal de $1,400 millones de dólares durante la segunda subasta, celebrada el 25 de septiembre.

La oferta quedó sujeta a la presentación de garantías y documentación que acreditara la capacidad financiera del interesado, condiciones necesarias para que el Juzgado pudiera dar continuidad al procedimiento de venta.

La falta del depósito dejó sin posibilidad de concretarse la operación bajo las condiciones y los plazos concedidos a los participantes.

Con ello, concluyó una nueva etapa sin comprador para las unidades productivas de AHMSA y MINOSA, mientras permanece pendiente la determinación judicial sobre los mecanismos que podrán utilizarse para continuar con el proceso de enajenación.

Cargill y Afirme mantienen alternativa para adquirir las empresas

El comunicado de Altos Hornos de México establece que, ante el incumplimiento de los postores, continúa disponible una opción promovida por los acreedores garantizados Cargill y Afirme.

Ambas instituciones solicitaron conformar un consorcio para intervenir en la adquisición de las compañías, mediante una alternativa que permita mantener activo el procedimiento de venta y buscar una salida a la quiebra.

Esta posibilidad permanece abierta, aunque la Sindicatura no precisó fechas para su eventual formalización ni informó sobre nuevas condiciones económicas para concretar la compra.

La continuidad de esta propuesta dependerá de las determinaciones correspondientes dentro del procedimiento judicial, después de que concluyó sin resultados el periodo otorgado a los participantes de la segunda subasta.

El organismo encabezado por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez informó que dará seguimiento a las resoluciones del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Asimismo, comunicará los avances que se produzcan durante las próximas etapas, conforme se definan las alternativas disponibles para intentar concretar la transferencia de los activos industriales y mineros.

Finalmente, la Sindicatura reiteró que mantendrá como prioridad la protección de los derechos de los trabajadores y acreedores de ambas compañías.

También sostuvo que continuará sus actuaciones bajo criterios de responsabilidad y transparencia, con el propósito de encontrar una solución que permita concretar la venta de AHMSA y MINOSA, después de dos intentos de subasta sin resultados favorables.