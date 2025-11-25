Fracasa robo a comercio en El Tajito; comerciante en alerta

Un asaltante armado huyó tras no conseguir dinero en un comercio del norte de Torreón. Las autoridades buscan al sujeto y al taxi que lo transportaba

Una ola de asaltos a mano armada mantiene en alerta a los comerciantes del norte de Torreón.

El más reciente ocurrió este sábado 22 de noviembre a las 12:40 horas en un comercio del Fraccionamiento El Tajito y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El incidente comenzó cuando un taxi llegó a la entrada del local y del vehículo descendió un hombre con gorra y camisa a rayas, que simuló ser cliente para acercarse a la caja registradora.

De manera repentina, el sujeto sacó una pistola y exigió el dinero de la caja, ordenando a la empleada que no gritara. Al no encontrar efectivo disponible y al escucharse los gritos de otra trabajadora desde la parte trasera, el asaltante optó por abandonar el robo.

El delincuente huyó rápidamente subiéndose al taxi que lo esperaba, mientras las autoridades locales trabajan para determinar su paradero.

Comerciantes de la zona indicaron que este mismo sujeto podría estar relacionado con robos previos, incluyendo un expendio de pan en las Cinco Esquinas de la colonia Jacarandas.

Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse alerta y reportar cualquier información sobre el taxi, identificable por su cofre blanco, con el fin de lograr la pronta detención del asaltante y su cómplice.