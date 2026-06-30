Fotografía de líder sindical del IMSS genera polémica en Coahuila

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del propio dirigente, del sindicato o de autoridades del IMSS que confirme o desmienta las versiones

Una fotografía atribuida al doctor Anastacio Gómez, conocido como "Tacho" y secretario general del Sindicato del IMSS en Coahuila, comenzó a circular en redes sociales durante el fin de semana, generando diversas reacciones entre trabajadores y usuarios de plataformas digitales.

En la imagen se observa al dirigente posando junto a otra persona en un evento realizado presuntamente en la región Carbonífera, mientras publicaciones en redes aseguran que se encontraba en aparente estado de ebriedad y con la ropa visiblemente mojada.

Fotografía difundida en redes sociales genera reacciones

Las publicaciones que acompañan la fotografía cuestionan la imagen pública del líder sindical y señalan que las condiciones en las que aparece no corresponden a la investidura que representa al frente de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del propio dirigente, del sindicato o de autoridades del IMSS que confirme o desmienta las versiones difundidas en redes sociales sobre el contexto en que fue tomada la imagen.

La difusión de la fotografía ha provocado comentarios sobre la conducta que deben mantener los representantes sindicales, especialmente quienes ocupan cargos de liderazgo y representación pública.

Por ahora, las afirmaciones respecto a que el dirigente se encontraba bajo los efectos del alcohol corresponden a señalamientos difundidos en redes sociales y no han sido confirmadas de manera oficial, por lo que será necesario esperar una postura de las partes involucradas.