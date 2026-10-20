Fosa sanitaria de Saltillo tiene espacio para tres años más

La planeación anticipada busca evitar complicaciones ante el crecimiento de la ciudad y la necesidad de contar con infraestructura

La fosa sanitaria que actualmente brinda servicio a Saltillo se encuentra en su etapa final de operación, aunque todavía cuenta con espacio para recibir residuos durante aproximadamente tres años, informó Aníbal Soberón, director de Servicios Primarios del municipio. Ante esta situación, las autoridades analizan alternativas para garantizar que la ciudad mantenga un sitio adecuado para la disposición de la basura.

Analizan terreno para una nueva fosa sanitaria

El funcionario explicó que entre las opciones se encuentra la adquisición de un nuevo terreno, proceso que continúa bajo análisis para determinar la mejor alternativa.

La intención es comenzar los trabajos relacionados con la nueva fosa sanitaria a partir de 2027, con el propósito de avanzar antes de que el espacio actual llegue al límite de su capacidad.

Proyectan nueva infraestructura para 2030

De acuerdo con la proyección municipal, Saltillo podría contar con una nueva fosa sanitaria en 2030, lo que permitiría dar continuidad al servicio de recolección y disposición final de los residuos.

La planeación anticipada busca evitar complicaciones ante el crecimiento de la ciudad y la necesidad de contar con infraestructura suficiente para atender la generación diaria de basura.