Fortalecen seguridad en La Laguna ante inquietudes de empresarios

Ante la creciente preocupación por la inseguridad en el estado vecino de Durango, empresarios de la región Lagunera sostuvieron una reunión con autoridades estatales y municipales para reforzar la coordinación en materia de seguridad.

En el encuentro participaron directivos de 25 empresas, así como representantes de distintas corporaciones, quienes reafirmaron su compromiso con la estrategia de cero tolerancia a la delincuencia en Coahuila.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel, señaló que, aunque la región de La Laguna se mantiene como una de las más seguras del estado, no se bajará la guardia.

Subrayó la importancia de fortalecer la colaboración con las autoridades duranguenses para evitar que la actividad delictiva traspase las fronteras estatales y afecte a los municipios colindantes.

Durante la reunión, las autoridades reafirmaron su disposición para atender de manera oportuna los reportes del sector empresarial, y destacaron que la clave para mantener un entorno seguro es el trabajo conjunto entre los gobiernos de Coahuila y Durango.

El objetivo principal es preservar la paz en la región y proteger tanto a los ciudadanos como a las inversiones que impulsan el desarrollo económico.