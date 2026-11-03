Fortalecen la atención en las 106 comunidades rurales de Saltillo

Autoridades municipales mantienen recorridos directos en el campo para impulsar programas de barbecho, agua y mejoramiento genético.

Con recorridos y reuniones directamente en las comunidades, el Gobierno Municipal de Saltillo busca mantener cercanía con las familias del campo y atender sus principales necesidades.

El alcalde Javier Díaz González señaló que se trabaja de manera permanente en las 106 localidades rurales para facilitar el acceso a programas, escuchar las peticiones de sus habitantes y fortalecer las actividades agrícolas y ganaderas.

Programas de apoyo e impulso a la productividad rural

Como parte de estas acciones, el Municipio impulsa apoyos para el campo mediante programas de semilla forrajera, fertilizantes, mejoramiento genético del ganado, sanidad animal y abastecimiento de agua, entre otros.

Uno de los principales proyectos es el Programa Municipal de Barbecho, con el que se contempla beneficiar a más de 2 mil 500 productores, informó el director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre.

Atención directa y presencia en comunidades

El funcionario explicó que personal de la dependencia mantiene visitas y asambleas informativas en las comunidades para orientar a los productores, resolver dudas y completar los trámites necesarios para recibir los apoyos.

Añadió que la atención directa permite conocer las condiciones de cada localidad y dar seguimiento a sus necesidades, con el objetivo de impulsar la productividad del campo y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales.