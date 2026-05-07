Fortalecen cultura de prevención con 300 simulacros en Saltillo

Las autoridades reiteraron que este tipo de ejercicios son fundamentales para mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias

Con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención entre la ciudadanía, este día se llevaron a cabo más de 300 simulacros de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, informó el director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos.

El funcionario destacó la amplia participación de instituciones educativas, dependencias públicas y establecimientos privados, lo que permitió una movilización coordinada en toda la capital coahuilense.

Evacuación en el Tecnológico de Saltillo destaca por su rapidez

Uno de los ejercicios más relevantes tuvo lugar en el Tecnológico de Saltillo, donde aproximadamente mil 200 alumnos fueron evacuados en menos de cuatro minutos, cumpliendo con los protocolos establecidos. Martínez Ávalos subrayó que estos resultados reflejan el nivel de preparación y coordinación tanto de estudiantes como del personal docente y administrativo ante posibles situaciones de emergencia.

De manera paralela, el simulacro también se desarrolló en la Facultad de Ciencias Químicas, la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila y una sucursal bancaria de la zona, así como en otros puntos estratégicos de la ciudad.

Importancia de la prevención ante contingencias

Las autoridades reiteraron que este tipo de ejercicios son fundamentales para mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias y garantizar la seguridad de la población.