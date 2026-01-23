Fortalecen Competencias dentro de planteles educativos

Durante su discurso, la Dra. Spigno enfatizó los retos que plantea la reforma constitucional, destacando los esfuerzos para fortalecer la función judicial

La Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial de Coahuila, inauguraron el “Encuentro Internacional de Escuelas Judiciales” en el Edificio Derechos Humanos Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este evento reunió a cerca de cien personas, incluyendo juzgadores, académicos, estudiantes y funcionarios públicos.

La ceremonia de inauguración fue presidida por la Dra. Irene Spigno, Directora General de la AIDH, y el Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, junto a la Mtra. Beatriz Teresa Casas Arellanes, Directora de las Casas de los Saberes Jurídicos de la SCJN.

Durante su discurso, la Dra. Spigno enfatizó los retos que plantea la reforma constitucional al poder judicial, destacando los esfuerzos en Coahuila para fortalecer la función judicial mediante la profesionalización y el conocimiento técnico.

El Magistrado Mery Ayup subrayó la importancia de contar con posgrados que respondan a las necesidades de capacitación derivadas de la reforma judicial.

En este marco, se presentó la “Especialidad en Alta Formación Judicial” de la AIDH, un programa académico destinado a mejorar las competencias de quienes integran o aspiran a formar parte del Poder Judicial. Esta especialidad, estructurada en 12 módulos a lo largo de dos semestres, abarca temas como razonamiento probatorio y control de convencionalidad, y se ofrecerá en un formato híbrido que combina clases virtuales y talleres presenciales con expertos internacionales.

Además, se anunció la posibilidad de obtener becas de hasta el 75% para quienes deseen cursar la especialidad. Para concluir, se firmó un convenio de colaboración entre la AIDH y el Poder Judicial de Coahuila, con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos de capacitación y profesionalización, reafirmando el compromiso de ambas instituciones en la mejora continua del sistema judicial