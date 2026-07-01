Fortalecen colaboración con el Comité de Ciudades Hermanas

Díaz González destacó la importancia de mantener una estrecha coordinación entre el gobierno y la sociedad civil para promover el desarrollo de la capital.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la sesión ordinaria del Comité Internacional de Ciudades Hermanas, A. C., donde tomó protesta a la mesa directiva que estará al frente del organismo durante el periodo 2026-2027, presidida por Lucila Ruíz Múzquiz. Durante el encuentro, el edil reiteró el respaldo de la administración municipal para impulsar proyectos que fortalezcan la cooperación con ciudades hermanadas tanto de México como del extranjero.

En su mensaje, Díaz González destacó la importancia de mantener una estrecha coordinación entre el gobierno y la sociedad civil para promover el desarrollo de la capital coahuilense. Señaló que este trabajo conjunto será fundamental en la organización de los festejos por el 450 aniversario de la fundación de Saltillo, celebración que tendrá lugar el próximo año y que contempla la participación de distintos sectores.

Por su parte, la encargada del despacho de la Secretaría de Turismo de Coahuila, Martha Moncada Zertuche, subrayó que los hermanamientos generan beneficios en ámbitos como la educación, la cultura y el turismo, al tiempo que reconoció el trabajo realizado por Saltillo en esta materia. A su vez, Lucila Ruíz Múzquiz agradeció el respaldo del gobierno municipal y expresó su compromiso de mantener una agenda permanente de cooperación internacional que contribuya al crecimiento económico y social del municipio.