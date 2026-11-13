Fortalecen capacitación de bomberos de Torreón

Los elementos reciben formación en cartografía, navegación terrestre y manejo de materiales peligrosos para mejorar su respuesta ante distintas emergencias

El Gobierno Municipal de Torreón mantiene la capacitación permanente de los elementos de Protección Civil y Bomberos, con el propósito de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar una mejor atención a la ciudadanía, informó el alcalde Miguel Riquelme.

El edil dio a conocer que los elementos concluyeron esta semana un curso impartido por instructores de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), como parte de su preparación para obtener la certificación como bomberos forestales.

Destacó que contar con personal especializado permite atender de manera más eficiente las situaciones de riesgo, además de brindar mayor seguridad a quienes diariamente exponen su integridad para proteger la vida y el patrimonio de los torreonenses. En ese sentido, subrayó la importancia de cuidar también a los elementos y respaldar a sus familias.

Como parte del programa de formación continua, los bomberos han participado en cursos especializados sobre brigadas contra incendios forestales, cartografía, orientación y navegación terrestre en emergencias, manejo de materiales peligrosos, así como materiales pirotécnicos y explosivos. La preparación incluye identificación de riesgos, uso de equipo de protección y técnicas para el combate de incendios.

Miguel Riquelme reiteró que la seguridad es una prioridad de su administración, por lo que se mantendrán las acciones de prevención y profesionalización de los cuerpos de emergencia, a fin de contar con personal mejor preparado, certificado y capaz de responder oportunamente ante cualquier contingencia en Torreón.