Fortalecen alianzas para apoyar a más de 9 mil comercios

Con este acuerdo, comerciantes y colaboradores podrán acceder a más de 100 programas enfocados en mejorar el bienestar de las familias

Más de 9 mil comerciantes afiliados a la CANACO Servytur Saltillo podrán acceder a los programas y beneficios de Mejora Coahuila tras la firma de un convenio de colaboración entre ambos organismos, acuerdo que busca impulsar la productividad del sector comercio y mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores.

El convenio fue signado por Juan Antonio Aguirre, presidente de la CANACO, y Gabriel Elizondo Pérez, coordinador estatal de Mejora Coahuila, quien destacó que la instrucción del gobierno de Manolo Jiménez es mantener una coordinación directa con cámaras empresariales para ampliar el alcance de los programas sociales y económicos.

Con este acuerdo, comerciantes y colaboradores podrán acceder a más de 100 programas de Mejora Coahuila, entre ellos Mercaditos, brigadas, esquemas de productos a bajo costo y acciones comunitarias enfocadas en mejorar el bienestar de las familias en la región Sureste.

Elizondo Pérez señaló que la colaboración permitirá agilizar procesos y fortalecer el trabajo conjunto con alcaldes de la región, mientras que Aguirre Valdéz resaltó que este tipo de alianzas incrementa la transparencia y facilita las operaciones cotidianas de los negocios afiliados.

La cámara empresarial también pondrá a disposición de los beneficiarios su red de descuentos y programas comerciales en la región, ampliando los apoyos para miles de trabajadores.

Durante la firma estuvieron presentes César Iván Moreno Aguirre, representante del alcalde Javier Díaz; María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación y Proyectos de Innovación; así como José Ramón Cortés Rivero y Mario Aguirre Rangel, integrantes de la mesa directiva de CANACO Servytur Saltillo.