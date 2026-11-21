La empresa Electro Componentes de México inauguró su sede en el parque industrial VYNMSA con proyección de generar cerca de mil 200 empleos.

Torreón fortalece su actividad industrial con la llegada de nuevas inversiones. Este jueves, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Riquelme encabezaron la inauguración de la planta de Electro Componentes de México, ubicada en el parque industrial VYNMSA, que proyecta generar cerca de mil 200 empleos hacia el primer trimestre de 2027.

Durante el evento, Miguel Riquelme destacó que la instalación de esta empresa representa una muestra de confianza en Torreón y en las condiciones económicas de la región, además de abrir nuevas oportunidades laborales para las familias laguneras.

Ventajas competitivas, empleo formal y proyectos en proceso

Señaló que las inversiones llegan a lugares donde existen instituciones sólidas, certidumbre, talento humano e infraestructura adecuada, factores que permiten a las empresas crecer, producir y competir.

El alcalde afirmó que la especialización de Electro Componentes de México coincide con el desarrollo industrial de Torreón y con la preparación del capital humano de la ciudad. Asimismo, reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez para impulsar el crecimiento económico, la coordinación institucional y la confianza empresarial en Coahuila.

Destacó que Torreón cuenta con ventajas competitivas como su ubicación geográfica, personal especializado, fortaleza de sus sectores productivos y condiciones de seguridad, elementos que han contribuido a posicionarla entre las ciudades con mayor desarrollo económico del norte del país.

En materia laboral, informó que el municipio registra más de 234 mil empleos formales y que actualmente existen nuevos proyectos comerciales e industriales en proceso, entre ellos la construcción de naves industriales, inversiones privadas y la llegada de cadenas comerciales.

Seguridad, compromiso institucional y asistentes al acto

Miguel Riquelme subrayó que la seguridad es un factor fundamental para atraer inversiones, generar confianza y abrir oportunidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. Reiteró además el compromiso de su administración para acompañar los proyectos de crecimiento y expansión que fortalezcan la competitividad de Torreón y Coahuila.

A la inauguración asistieron el senador Gabriel Elizondo Pérez; Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Verónica Martínez García, diputada federal; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo, así como directivos de VYNMSA y representantes de Electro Componentes de México.