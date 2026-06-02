Fortalece Saltillo atención y protección de niñas y niños

Aunque actualmente existe atención a través de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), este nuevo agrupamiento permitirá reforzar las acciones preventivas.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo inició el proceso de capacitación para los elementos que integrarán el nuevo Agrupamiento Infancia Segura, una unidad enfocada en fortalecer la atención y protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o riesgo.

La estrategia busca ampliar la capacidad de respuesta de las corporaciones municipales mediante personal especializado.

Durante el arranque de las actividades formativas, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó la importancia de contar con policías preparados para atender casos relacionados con la niñez.

Señaló que, aunque actualmente existe atención a través de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), este nuevo agrupamiento permitirá reforzar las acciones preventivas y la intervención oportuna en situaciones que involucren a menores de edad.

La capacitación tendrá una duración de dos semanas e incluye temas relacionados con derechos humanos, prevención de la violencia, atención con perspectiva de infancia y protocolos de actuación para primeros respondientes.

En el proceso participan diversas instituciones especializadas, entre ellas la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, así como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con el propósito de fortalecer la coordinación y mejorar la atención a este sector de la población.