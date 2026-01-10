Fortalece PRI tejido comunitario con acciones sociales

Las actividades tuvieron como propósito acercar el partido a la ciudadanía, promover la convivencia y mantener presencia activa en las comunidades

El Comité Directivo Municipal del PRI en Ramos Arizpe realizó durante el ultimo semestre del 2025 una serie de actividades sociales, deportivas y solidarias con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y el tejido social en colonias y ejidos del municipio, informó Hazel Israel Rodríguez de los Santos.

La dirigente priista explicó que, a lo largo del año, el partido impulsó torneos de ajedrez, futbol femenil y varonil, así como el Torneo del Pavo, en el que participaron ocho equipos y que tuvo un fin social, ya que los participantes donaron juguetes que posteriormente fueron entregados en comunidades rurales.

Detalló que también se desarrollaron acciones como el programa “El Chaquetón”, mediante el cual se logró recolectar alrededor de 600 chaquetas, superando la meta inicial.

Estos apoyos fueron distribuidos en ejidos como Santa Rita, El Pelillar, La Noria, Las Esperanzas, Nuevo Yucatán y El Cañón, este último considerado uno de los más alejados del municipio.

Además de ropa de abrigo, durante estas jornadas se entregaron juguetes, útiles escolares, mochilas y cuadernos, principalmente a niñas y niños, y se canalizaron gestiones comunitarias ante la autoridad municipal para atender necesidades detectadas durante las visitas.

Rodríguez de los Santos señaló que estas actividades tuvieron como propósito acercar el partido a la ciudadanía, promover la convivencia y demostrar que el PRI mantiene presencia activa en las comunidades más allá de los periodos electorales.

Finalmente, indicó que para el primer semestre de este 2026 el comité municipal comenzará a enfocar esfuerzos en las actividades propias del proceso electoral, al asegurar que el PRI en Ramos Arizpe se encuentra organizado y preparado para la etapa que se avecina.