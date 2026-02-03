Fortalece Javier Díaz apoyo a las y los empresarios en Saltillo

Saltillo mantiene indicadores sólidos a nivel nacional, como ser la capital más segura del país y una de las ciudades con mayor formalidad laboral

Con el objetivo de impulsar la actividad económica, simplificar trámites y brindar certeza jurídica a las y los empresarios, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, firmó un convenio de colaboración entre el Municipio y las cámaras empresariales CANACINTRA, CANIRAC y CANACO. A través de este acuerdo, cada organismo contará con un enlace capacitado que fungirá como gestor ante la Dirección de Desarrollo Urbano, facilitando procesos clave como permisos de uso de suelo y licencias de funcionamiento para sus agremiados.

¿Qué busca el convenio entre el Municipio y las cámaras empresariales?

El presidente municipal destacó que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada es fundamental para el desarrollo ordenado de la ciudad y el fortalecimiento del sector productivo, al tiempo que reconoció la disposición de las cámaras para trabajar en equipo.

Indicadores que respaldan el desarrollo económico de Saltillo

Asimismo, resaltó que Saltillo mantiene indicadores sólidos a nivel nacional, como ser la capital más segura del país y una de las ciudades con mayor formalidad laboral y competitividad, condiciones que permiten seguir generando oportunidades y crecimiento económico.