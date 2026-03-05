Fortalece el PRI sus Sectores y Organizaciones en Coahuila

Durante su intervención, destacó que el partido está preparado y “echado pa’ delante” para enfrentar el próximo proceso electoral

En un evento estatal de entrega de nombramientos, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, reafirmó la fortaleza y unidad del priismo en la entidad. Durante su intervención, destacó que el partido está preparado y “echado pa’ delante” para enfrentar el próximo proceso electoral, subrayando la importancia de la organización interna para el éxito del tricolor.

La jornada comenzó con un mensaje de bienvenida de Adrián Herrera López, secretario técnico del Comité, quien enfatizó la necesidad de fortalecer las estructuras partidistas como base del proyecto político del PRI en Coahuila. La capacitación, impartida por Georgina Cano Torralva, secretaria de Sectores y Organizaciones, resaltó el papel estratégico de estos sectores como motor de cercanía social y movilización territorial, vital para el acercamiento a la ciudadanía.

Gabriel Elizondo Pérez, consejero político estatal, también participó en el evento, reconociendo el trabajo de la militancia y la importancia de la unidad en la preparación para el proceso electoral. Además, Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política, dirigió una capacitación centrada en el fortalecimiento de la estructura operativa del partido, preparando a los asistentes para los desafíos que se avecinan.

En su mensaje central, Robles Loustaunau calificó el encuentro como un reflejo del compromiso del PRI con la justicia social y el empoderamiento de las mujeres y jóvenes.

Reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez y convocó a la militancia a redoblar esfuerzos para asegurar el triunfo electoral en la jornada del 7 de junio, afirmando: “Juntos somos invencibles. Es momento de avanzar con fuerza y convicción hacia la victoria y el carro completo”.