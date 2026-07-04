Forman organizaciones alianza para llevar apoyos sociales

Acción Revolucionaria de Coahuila y CTM buscan acercar diversos beneficios a las diferentes regiones donde viven los agremiados

La asociación Acción Revolucionaria de Coahuila A.C. (ARDEC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila formalizaron una alianza para acercar programas sociales, servicios médicos y apoyos comunitarios directamente a los centros de trabajo y a las familias de los trabajadores en diferentes regiones del estado.

El dirigente de ARDEC y coordinador de Gestión Política y Social de la CTM en Coahuila, Antonio Trejo, explicó que esta estrategia busca dar un nuevo enfoque al sindicalismo, ampliando la atención más allá de la representación laboral para acercar beneficios a las comunidades donde viven los agremiados.

Como parte del proyecto, ambas organizaciones llevarán mercaditos, dispensarios médicos, lentes a bajo costo, materiales para construcción y gestiones sociales directamente a empresas, colonias y ejidos.

Trejo informó que la primera jornada se realizó en la empresa Mabe, donde la respuesta de los trabajadores permitió que otras compañías solicitaran la implementación del programa.

Precisó que actualmente 10 empresas de la Región Sureste ya solicitaron estas brigadas y que en las próximas semanas también se extenderán a Fujikura, en Múzquiz, y Jaropamex, en Sabinas.

Además, adelantó que en aproximadamente 15 días comenzarán a operar los primeros dispensarios médicos como parte de esta estrategia conjunta.

Por su parte, el subsecretario de Acción Juvenil de la CTM, Agustín Medina López, señaló que esta alianza permitirá que el sindicato tenga una mayor presencia en las comunidades y no únicamente dentro de los centros laborales.

Explicó que, además de las brigadas en empresas, continuarán los recorridos en colonias, barrios y ejidos de Saltillo y Ramos Arizpe para ofrecer diversos apoyos sociales, iniciativa que, dijo, comenzó con el trabajo realizado previamente por ARDEC y a la que posteriormente se sumó la CTM.

Los dirigentes coincidieron en que el objetivo es fortalecer la cercanía con los trabajadores mediante acciones que beneficien también a sus familias, llevando los servicios directamente a los lugares donde viven y laboran.