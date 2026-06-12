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Formalizan su unión 51 parejas en Bodas Comunitarias de Saltillo

Por: Antonio Herrera

11 Junio 2026, 19:18

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Autoridades municipales destacaron que este programa representa una oportunidad para que más ciudadanos regularicen su situación civil

Formalizan su unión 51 parejas en Bodas Comunitarias de Saltillo

Con el objetivo de brindar certeza jurídica y fortalecer la unión familiar, el DIF Municipal de Saltillo llevó a cabo la edición 2026 de las Bodas Comunitarias, ceremonia en la que 51 parejas formalizaron legalmente su relación. El evento reunió a decenas de familias que acompañaron a los contrayentes en este importante paso de sus vidas.

Promueven la integración familiar y la seguridad jurídica

Durante la jornada, las parejas recibieron el respaldo de las autoridades municipales para consolidar su unión mediante un trámite accesible que busca fomentar la integración familiar y ofrecer seguridad legal a quienes deciden construir un proyecto de vida en común. La ceremonia estuvo marcada por un ambiente de alegría, emoción y compromiso.

Autoridades municipales destacaron que este programa representa una oportunidad para que más ciudadanos regularicen su situación civil y accedan a los beneficios legales que otorga el matrimonio.

Con estas acciones, el DIF Saltillo reafirma su compromiso de promover la estabilidad familiar y apoyar a las parejas que desean formalizar su relación en la capital coahuilense.

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