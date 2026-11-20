Luly López Naranjo formalizó acuerdos con 10 instituciones, entre ellas INAPAM y UAdeC, para sumar practicantes en favor de adultos mayores.

Con el propósito de ampliar y fortalecer los servicios dirigidos a las personas adultas mayores, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, formalizó convenios de colaboración con 10 instituciones educativas, organismos y asociaciones. La alianza busca incorporar a estudiantes que realizan servicio social y prácticas profesionales en actividades de acompañamiento y atención a este sector de la población.

Entre los organismos participantes se encuentran el INAPAM, la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Fleming, el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, ANSPAC, el Centro IKIGAI y el Colegio de Notarios Públicos de Coahuila, entre otros. La intención es desarrollar actividades que favorezcan la estimulación física y cognitiva de los adultos mayores mediante talleres, juegos y dinámicas que promuevan la convivencia, la socialización y el sentido de pertenencia.

Vinculación estudiantil y espacios de atención

Luly López destacó que la participación de estudiantes permitirá llevar los conocimientos adquiridos en las aulas a espacios donde se brinda atención a este grupo, como asilos, estancias geriátricas, comedores y diferentes grupos del DIF municipal. Con estas acciones se busca ofrecer un acompañamiento más integral, generar nuevas experiencias para las personas mayores y, al mismo tiempo, fortalecer la formación profesional de los jóvenes mediante actividades de impacto social.