Forma ICATEC Frontera perfiles expertos en gastronomía

El instituto capacita a nuevos especialistas gastronómicos para atender la creciente demanda de servicios especializados en Coahuila.

Con una degustación gastronómica de cinco tiempos, egresados del curso de Alta Cocina del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), plantel Frontera, demostraron los conocimientos adquiridos durante su formación. La presentación reunió diferentes técnicas culinarias y combinaciones de ingredientes, mediante platillos elaborados por los propios estudiantes ante comensales.

César González, chef responsable de la capacitación, explicó que la degustación permitió mostrar el nivel de preparación alcanzado por los graduados. También destacó que estas nuevas generaciones de cocineros llegan en un momento de crecimiento económico para la región, donde aumenta la demanda de servicios gastronómicos especializados.

Señaló que la llegada de ejecutivos y directivos de empresas nacionales e internacionales a Coahuila representa una oportunidad para quienes concluyen su preparación en alta cocina. Este sector requiere servicios culinarios de mayor especialización, tanto en restaurantes como en establecimientos que ofrecen atención gastronómica a clientes corporativos.

Alta cocina con ingredientes y técnicas especializadas

El menú degustación fue diseñado para presentar diferentes propuestas culinarias, desde entradas calientes y preparaciones con cítricos hasta platillos elaborados con carnes, vegetales y técnicas tradicionales de la gastronomía mexicana.

El primer tiempo consistió en una crema bicolor de batata y remolacha, acompañada con plátano macho. Se trató de una entrada caliente que combinó ingredientes de distintos sabores y colores para iniciar la experiencia gastronómica.

Como segundo tiempo, los graduados prepararon un aguachile negro de papada de cerdo. González explicó que buscaron incorporar un ingrediente con mayor contenido graso, equilibrado con la combinación de cítricos, para conseguir una preparación con diferentes contrastes de sabor.

El tercer tiempo correspondió a una tetela rellena de birria, acompañada con una ensalada de verdolagas. Esta preparación incorporó elementos de la cocina tradicional mexicana mediante una presentación elaborada con técnicas propias de la alta cocina.

Para el cuarto tiempo se presentó un tamal de codillo de cerdo, preparado con carne marinada en achiote y posteriormente deshebrada para utilizarla como relleno. La elaboración incluyó masa de mixtamal, espuma de frijol negro y un salteado de chile poblano con elotes y epazote.

Capacitación abre oportunidades laborales y de emprendimiento

El chef explicó que los participantes debieron acreditar previamente el curso de Cocina Básica para ingresar posteriormente a la especialidad de Alta Cocina. Esta preparación escalonada les permitió adquirir conocimientos fundamentales y avanzar hacia técnicas de mayor complejidad.

Con esta formación, los egresados cuentan con herramientas para incorporarse a restaurantes de mayor especialización, trabajar en establecimientos gastronómicos o emprender sus propios negocios. La capacitación también busca ampliar las oportunidades laborales ante las nuevas necesidades del sector empresarial y de servicios en la Región Centro de Coahuila.

González destacó que la preparación de nuevos cocineros especializados contribuye a atender un segmento gastronómico que demanda personal capacitado. La llegada de nuevas inversiones y empresas a Coahuila representa un mercado para quienes buscan desarrollarse profesionalmente en la cocina.

De esta manera, los cursos de ICATEC Frontera incorporan alternativas de capacitación orientadas a generar competencias laborales y facilitar el acceso de sus egresados a nuevas oportunidades de empleo y autoempleo.